19 augustus 2019

De nachtcamera die het leven van dieren ‘s nachts filmde aan de oude zandgroeve in Bierbeek, werd het afgelopen weekend gestolen. Het zou gaan om een geplande diefstal, aangezien de camera op privéterrein was vastgemaakt rond een boom met een staalkabel. Daarbij hing ook een papiertje met uitleg waarom de camera daar net hing. Het is niet duidelijk wie de camera heeft gestolen.