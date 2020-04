Maïté Bolen (33) geeft les aan kinderen met autisme: “Een leerling belde me al huilend op. Hij was bang en snapte de situatie niet” Joris Smets

02 april 2020

19u28 0 Bierbeek Maïté Bolen (33) werkt als leerkracht in het buitengewoon basisonderwijs ‘Ten Desselaer’ in Lovenjoel. Dagelijks staat zij voor een klas van een 6-tal leerlingen van 9 tot 13 jaar met autisme spectrum stoornis. In tijden van corona zijn alle scholen gesloten. Er wordt opvang voorzien in de school maar veel kinderen uit haar klas blijven thuis. “Veel kinderen zitten nu thuis bij vaak kwetsbare- en soms kansarme gezinnen. Zij snappen helemaal niet wat er aan de hand is”, zegt Maïté.

De basisschool buitengewoon onderwijs ‘Ten Desselaer’ in Lovenjoel voorziet kleuter- en lager onderwijs voor kinderen met een type 3-attest (gedrags- en emotionele problemen) en voor kinderen met een type 9-attest (autisme spectrum stoornis). Maïté Bolen (33) zet zich in, net als alle andere leerkrachten in de school, voor de opvoeding, onderwijs, therapie, zorg en welbevinden van deze leerlingen. Zij staat voor een klas van zes leerlingen met een autisme spectrum stoornis. “Ik maak mij veel zorgen”, zegt Maïté. “De kinderen zijn bang en begrijpen echt niet wat er aan de hand is. Veel van hen zijn nu thuis in kwetsbare- en kansarme gezinnen en afstandsleren is heel moeilijk.”

Afstandsleren

Maïté maakt zich zorgen over haar leerlingen. Zij zitten nu elke dagen thuis en missen de structuur van de school. “Hun dagritme is helemaal verstoord en ze begrijpen het niet. Ik probeer via mail en de post aan afstandsleren te doen, maar dat lukt niet echt. Sommige ouders zijn ook wat terughoudend over die online lesjes. Misschien omdat ik dan teveel aanwezig ben in hun thuissituatie of omdat ze bang zijn voor het onbekende. Nieuwe leerstof aanbrengen is ook veel te moeilijk nu. Ik stuur regelmatig leuke opdrachtjes door die de leerlingen thuis kunnen doen. Dan sturen de ouders wel filmpjes of foto’s terug van de kinderen die de opdrachten aan het uitvoeren zijn. Daarnaast sturen ouders ook regelmatig een mail om hun dankbaarheid naar ons toe te uiten. Ze appreciëren het werk en de tijd dat we in hun kinderen steken. Het is heel erg mooi om die verbondenheid en dankbaarheid gedurende deze periode te voelen.”

Thuis

In scholen over heel Vlaanderen is de situatie in tijden van corona niet gemakkelijk. In het buitengewoon onderwijs brengt dit nog extra moeilijkheden met zich mee. “Veel van de kinderen in onze school zitten normaal tijdens de week in een leefgroep”, zegt Maïté. “In de opvang van onze school zitten nog maar vijf kinderen. De rest zit nu thuis bij vaak kwetsbare- en soms kansarme gezinnen. De coronacrisis maakt veel thuissituaties nog eens extra moeilijk. Ik heb al telefoon van een kindje gehad. Hij was aan het wenen omdat hij zo bang was en er allemaal niets van snapte. Ik heb hem zo goed mogelijk proberen geruststellen, dat alles in orde komt en hij goed naar zijn mama moet luisteren. Maar als ouder voel je je vaak ook machteloos en weet je niet hoe je moet reageren. Ik ben er zeker van dat de ouders op dit moment hun uiterste best doen met de mogelijkheden die ze hebben. We doen ook heel hard ons best, maar het is moeilijk. Ik maak me heel veel zorgen en hoop dat deze crisis snel voorbij is. Zeker voor mijn leerlingen”, besluit Maïté.