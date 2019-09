Lieven Boeve opent nieuw schooljaar in buitengewoon basisonderwijs Ten Desselaer: “Dit is onderwijs op z’n best” EDLL

02 september 2019

16u10 0 Bierbeek Meer dan 1,2 miljoen Vlaamse leerlingen en 115.000 leerkrachten gingen vandaag terug naar de klas. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vierde de start van het nieuwe schooljaar in Ten Desselaer, een buitengewone basisschool in Lovenjoel. “Dit is onderwijs op z'n best”, klinkt het.

De leerlingen van de buitengewone basisschool Ten Desselaer in Lovenjoel werden vanochtend door het schoolteam opgewacht aan de rode loper. Ook Lieven Boeve, Directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, was erbij voor de opening van het nieuwe schooljaar. “We komen vandaag naar hier omdat buitengewoon onderwijs alleen maar wordt vernoemd als het over het M-decreet gaat. Ik wil dat vandaag eens omdraaien en hier beginnen. Kijk, dit is onderwijs op z'n best. Het is waardevol en geen ‘noodoplossing’ voor sommige kinderen, maar wel de best mogelijke oplossing”, aldus Lieven Boeve.

Instroom in februari

Basisschool Ten Desselaer in Lovenjoel biedt doelgericht onderwijs aan 121 kinderen. Vandaag starten ze het nieuwe schooljaar met zo’n 103 leerlingen, maar daar komen er in februari ongetwijfeld nog bij. “Dat is een typisch probleem voor na 1 februari. De ‘gewone’ scholen houden de leerlingen daar tot 1 februari, dan tellen ze mee voor de financiering. Daarna krijgen wij altijd een grote instroom, maar tellen ze bij ons niet mee. Dat blijft jammer”, zegt schooldirectrice Dominique Lambrechts (49).

Ten Desselaer start daarom dit jaar met iets kleinere klasjes in type 3, waar kinderen met gedragsproblemen les volgen. “Het nieuwe inschrijvingsdecreet is voor buitengewoon onderwijs een probleem omdat de kinderen niet per leeftijd, maar per niveau zitten. Als je dan in de loop van het jaar er kinderen moet bijnemen waarvoor er in de juiste groep geen ruimte meer is, sluiten ze aan in een verkeerde groep. Daarom starten we nu meteen met kleinere klasjes van een zevental leerlingen”, aldus Dominique.

Tekort aan leerkrachten

Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs is hetzelfde als voor het M-decreet. “Drie jaar geleden was er een hele grote beweging van buitengewoon naar gewoon onderwijs, maar momenteel zitten we weer op dezelfde aantallen als voor het M-decreet. Wat dat betreft is het buitengewoon onderwijs nog even populair”, zegt Lieven Boeve. Er blijft wel een tekort aan leerkrachten. “Er zijn veel minder kandidaten voor dit soort onderwijs. Scholen nemen vaker iemand aan die misschien onder andere omstandigheden niet zouden worden aangenomen”, zegt Lieven. Ten Desselaer in Lovenjoel start met een volledig team van 30 leerkrachten, maar dat is nipt genoeg. “Iedere ochtend hou ik mijn hart vast voor telefoons van zieke leerkrachten”, aldus directrice Dominique. Een warme oproep naar leerkrachten blijft de boodschap.

De buitengewone basisschool Ten Desselaer biedt haar leerlingen bijzondere faciliteiten zoals een doezelklas, doe-klas, een gestructureerde speelplaats en gestructureerde gangen. Juf Caro (27) heeft zo'n typische type 3 klas, waar kinderen van 6-12 jaar les volgen. Gemiddeld blijven de leerlingen zo’n twee jaar in dezelfde klas. “We werken functioneel en gebruiken veel materialen om dingen aan te leren. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf aan de hand van plakkers met blije, boze of triestige gezichten aangeven hoe ze zich voelen en of ze een time-out nodig hebben”, aldus juf Caro. “Buitengewoon onderwijs heeft nog steeds een negatieve bijklank. Het is buitengewoon, maar gewoon onderwijs”, klinkt het nog bij Directrice Dominique.