Laatste oud-strijder van Bierbeek viert 100ste verjaardag EDLL

09 juli 2019

19u22 0 Bierbeek Jozef Vansavelberg blaast 100 kaarsjes uit. De eeuweling is de laatste oud-strijder in leven in de gemeente Bierbeek. Jozef of beter gekend als ‘de Jef’ werd door vrienden, familie, het gemeentebestuur van Bierbeek, een delegatie van de nationale Strijders Bond (NSB) én de Koninklijke Fanfare Kunst en Vermaak van Lovenjoel in de bloemetjes gezet.

“Het voelt gezellig, rustig en aangenaam om 100 jaar te worden. Ik ga zoveel mogelijk genieten”, klinkt het bij de 100-jarige Jozef. Hij werkte jarenlang bij de post, eerst als personeelsverantwoordelijke en later bij de directie. De eeuweling speelt sinds jaar en dag trompet en richtte 74 jaar geleden mee de lokale fanfare in Lovenjoel op. Jozef heeft drie kinderen, vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Sinds 1961 is hij weduwnaar. Momenteel woont hij bij zijn 71-jarige dochter in Lovenjoel. “Mijn vader wou dolgraag in de gemeente blijven, maar vanaf 2006 kon hij niet meer alleen wonen. Dan heb ik hem in huis genomen en ben ik mantelzorger geworden”, aldus Anny Vansavelberg. Jozef is met zijn 100 jaar de oudste man in Bierbeek.