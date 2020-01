Koning Albertlaan afgesloten door kapot rooster ADPW

29 januari 2020

11u15 0

In de Koning Albertlaan in Korbeek-Lo dient een rooster in het midden van de weg dringend hersteld te worden. Daarom is dit te vermijden met de auto. De gemeente Bierbeek doet een oproep om deze omgeving te vermijden en alternatieve routes tussen de Diestse- en de Tiensesteenweg te gebruiken. “Gelieve de aangegeven omleidingswegen te gebruiken”, klinkt het.