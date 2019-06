Kogel is door de kerk: Vanaf september waakt ANPR-camera over sluiproute Panoramalaan/Koning Albertlaan in Bierbeek: Overtreders riskeren GAS-boete van 58 euro ADPW

07 juni 2019

00u21 10 Bierbeek De kogel is door de kerk: e en slimme ANPR-camera waakt vanaf september over de leefbaarheid in de Panoramalaan/Koning Albertlaan en omliggende woonstraten in Korbeek-Lo Noord. Tijdens de spitsuren op werkdagen zijn dan alleen inwoners en ondernemers met een vergunning toegelaten. De gemeenteraad koos voor deze oplossing op de historische sluiproute. Daarmee komen ze niet tegemoet aan de vraag van Open Bierbeek om een jaar te wachten met de werken.

“De bewoners van de Panoramalaan, Koning Albertlaan, Nieuwstraat en aanpalende straten krijgen al jaren te maken met sluipverkeer van auto’s en vrachtwagens. Tijdens weekdagen rijden er gemiddeld meer dan 4.000 wagens door de woonstraten. Uit metingen blijkt dat 82% sneller rijdt dan de toegestane 30 km/u en dat ook zwaar vervoer (+ 3,5 ton) de sluiproute neemt, ook al is dat verboden. Dat zorgt voor een onveilige situatie, vooral op momenten dat er veel voetgangers en fietsers onderweg zijn. In de buurt is er bovendien een basisschool. De timing is belangrijk, want door werken aan de Ganzendries/Pellenbergstraat in Lubbeek dreigen er nog eens 6.000 wagens per dag meer voor deze route te kiezen”, vertellen burgemeester Johan Vanhulst (CD&V), schepen van Mobiliteit Cil Cuypers (sp.a) en mobiliteitsambtenaar Philip Peetersille.

Woonstraten

“De Panoramalaan, de Koning Albertlaan en de Nieuwstraat met de erop aansluitende straten zijn reglementair geen verbindingswegen voor doorgaand verkeer tussen steenwegen. Het zijn lokale wegen die enkel bedoeld zijn voor het lokale bestemmingsverkeer. Verkeer dat van verder komt, moet de autosnelwegen E40, de E314 en de gewestwegen (Tiense- en Diestsesteenweg) gebruiken”, zo klinkt het.

De camera komt in de Koning Albertlaan tussen huisnummers 71 en 134, ter hoogte van netpaal 52. Het systeem treedt - onder voorbehoud - op 1 september in werking na een ‘waarschuwingsperiode’ van een maand

Het gemeentebestuur heeft in de loop der jaren verschillende maatregelen overwogen of uitgeprobeerd om de verkeersoverlast aan te pakken. Voorstellen voor een vaste knip, inzinkbare palen en toeritdosering hebben het niet gehaald. De invoering van zone 30 en een verbod op doorgaand zwaar vervoer, aanpassingen aan de weginrichting met versmallingen en bloembakken brachten geen of onvoldoende soelaas.

In september beginnen de werken

Met een verbod op doorgaand verkeer tijdens de ochtend- en avondspits en een ANPR-camera om op dat verbod toe te zien, wil de gemeente de woonstraten weer leefbaar maken. Een achterliggend systeem checkt welke bestuurders een vergunning hebben.

De camera komt in de Koning Albertlaan tussen huisnummers 71 en 134, ter hoogte van netpaal 52. Het systeem treedt - onder voorbehoud - op 1 september in werking na een ‘waarschuwingsperiode’ van een maand. “De timing is niet toevallig gekozen. In augustus starten grote werkzaamheden in de Ganzendries/Pellenbergstraat in Lubbeek (de aanleg van gescheiden riolering én fietspaden). Een route waar elke werkdag meer dan 6.000 wagens rijden. Als de bestuurders van die wagens dan ook hun weg zoeken via Korbeek-Lo loopt het verkeer helemaal strop in de smalle woonstraten”, zo klinkt het.

Ruime perimeter

Het verbod van doorgang geldt alleen tijdens werkdagen van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur. Wie tijdens deze uren en zonder vergunning met de wagen voorbij de camera rijdt, mag een GAS-boete van 58 euro verwachten.

Alle inwoners en ondernemers binnen een ruime perimeter rond de ANPR-camera, in Bierbeek en op delen van het grondgebied van Leuven en Lubbeek, kunnen een vergunning aanvragen. Het ANPR-systeem laat toe dat ook bestemmingsverkeer mogelijk blijft, zoals zorgverleners, leveranciers, postbedeling, familiebezoek, enzovoort. Buiten de spitsuren en tijdens de weekends blijft alle verkeer mogelijk, uitgezonderd doorgaand zwaar vervoer

Een vergunning aanvragen kan via een online procedure of bij de dienst mobiliteit op het gemeentehuis. Maar eerst start de gemeente een informatiecampagne en organiseert ze twee informatieavonden om vragen van de inwoners te beantwoorden op maandag 24 juni en op donderdag 4 juli.

Geen uitstel tot na werken

Met de beslissing komt de gemeente dus niet tegemoet aan het voorstel van oppositiepartij Open Bierbeek om de slimme camera’s uit te stellen tot na de werken aan de Ganzendries.

In augustus wordt de Pellenbergstraat voor alle verkeer afgesloten wegens rioleringswerken aan de Ganzendries. Op die manier sluit je alle mogelijke verbindingen tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg af. Mensen zouden tientallen kilometers moeten omrijden via de Leuvense ring, zelfs via Tienen. Absurd Hans-Kristof Carême

“In augustus wordt de Pellenbergstraat voor alle verkeer afgesloten wegens rioleringswerken aan de Ganzendries. Op die manier sluit je alle mogelijke verbindingen tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg af. Mensen zouden tientallen kilometers moeten omrijden via de Leuvense ring, zelfs via Tienen. Dit is absurd”, stelt gemeenteraadslid Hans-Kristof Carême van Open Bierbeek.

“Wij hebben vorig jaar al gewezen op het feit dat sluipverkeer in een testfase voorafgaand aan de werken aan de Ganzendries moest worden onderzocht. Wij hebben ook gevraagd om het maatschappelijk draagvlak van de verkeersmaatregelen af te toetsen, maar behalve Open Bierbeek hielden de politieke partijen in electorale periode hun lippen stijf op elkaar”, besluit Carême.