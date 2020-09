Jitse Dupont zet KHO Bierbeek met openingstreffer op weg naar ruime uitwinst in Aarschot: “We willen opnieuw meedoen” Stijn Deleus

14 september 2020

15u18 0 Bierbeek Het was zonder meer één van de meest in het oog springende scores van het voorbije weekend in het provinciale voetbal, KHO Bierbeek dat de streektopper in eerste op het veld van Aarschot met droge 0-3-cijfers naar z’n hand zette. Gaan de manschappen van coach Cassimon dit seizoen eindelijk nog eens echt meestrijden voor de titel?

“Als het van mij afhangt zeker wel en ik denk dat de ploegmaats daar net hetzelfde over denken”, repliceert Jitse Dupont, auteur van de openingsgoal. “Onze kern is in het tussenseizoen opnieuw iets completer geworden, maar we zitten nog altijd met een vrij jonge kern die op en top gemotiveerd is om voor het hoogst mogelijke te gaan. Nu, het wordt er niet bepaald makkelijker op, als je ziet hoe ploegen als met name Huldenberg en Out-Hoegaarden zich versterkt hebben. Maar als Bierbeek zijnde willen we op z’n minst bovenin meedraaien. Dan is het niet onbelangrijk om meteen een goede start te nemen, dus die eerste driepunter is een fameuze opsteker. Zeker als je weet dat we het daar nooit makkelijk hebben om punten te pakken, laat staan de volle buit.”

Andere manier van spelen

Nu was het ook weer niet zo dat de thuisploeg overvleugeld werd door Bierbeek. De bezoekers hadden overwicht, dat wel, en de beste kansen op een vroege voorsprong. “Op die momenten waren we net niet scherp genoeg voor de goal, waardoor we toch met een brilscore gingen rusten”, pikt de flankaanvaller in. “We hadden wel het gevoel dat winst erin zat en twintig minuten voor affluiten kon ik dan de ban breken. Nadien kwam er meer ruimte en daar hebben we optimaal gebruik van gemaakt door nog twee keer te scoren. Het doet plezier om vast te stellen dat deze andere manier van spelen meteen z’n vruchten afwerpt. Iedereen is altijd van Bierbeek gewoon dat we het spel maken, alleen werden we daar de afgelopen jaren te weinig voor beloond. Nu pakken we het iets behoudender aan en wachten we meer af in plaats van de wedstrijd van bij de start in handen te nemen. Zo hebben we het ook in de voorbereiding gedaan tegen sterkere teams en dat pakte goed uit.”

Naar beste vorm toegroeien

“Hoe het met de eigen vorm gesteld is? Ik vond mezelf geen schitterende match spelen, maar ik pik wel mijn eerste goaltje mee en dat geeft altijd een goed gevoel”, weet Dupont. “Op die flank worden er ook doelpunten en assists van mij verwacht, dus die druk leg ik mezelf wel op. Het hoeven er daarom geen tien op anderhalve maand tijd te zijn zoals twee seizoenen geleden, maar ik wil wel opnieuw naar m’n beste vorm toegroeien in deze campagne.”