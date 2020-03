Jager blijft ontkennen dat hij wedstrijdhond Mak neerschoot tijdens boswandeling. Parket eist zes maanden cel en 40.000 euro schadevergoeding Kim Aerts

17u48 0 Bierbeek Een jager uit Bierbeek Een jager uit Bierbeek blijft voor het hof van beroep in Brussel ontkennen dat hij wedstrijdhond Mak neerschoot in het Meerdaalbos in Oud-Heverlee vijf jaar geleden. Het prijsbeest kreeg tijdens een wandeling drie kogels in zijn lijf.

De 62-jarige jager René H. uit Bierbeek werd twee jaar geleden in de Leuvense rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot zes maanden cel en een schadevergoeding van 40.000 euro voor het neerschieten van de drie jaar oude rhodesian ridgeback. De zestiger probeerde dinsdag voor het Brusselse hof van beroep opnieuw zijn gelijk te halen. De procureur daar bleef bij haar standpunt. “Dit was doden om te doden”, stelde de aanklager. Zij verwees naar het objectief autopsierapport, het ballistisch onderzoek en de analyse van het telefoonverkeer. De gsm van de jager zou zich op het moment van de feiten, bij valavond, onder de mast op de plaats van de feiten hebben bevonden, maar volgens H. was zijn telefoon die dag uit zijn broek gevallen en lag die in de auto van een bevriende jager. Hijzelf was de organisator van de jacht, maar hij beweerde dat hij niet deelnam die 23ste maart, maar dat hij over en weer naar Boutersem reed.

Telefonie-verkeer

Na de feiten was er opvallend veel gsm-activiteit tussen de tiental aanwezige jagers. Dat H. als laatste die dag zijn advocaat probeerde te contacteren, beschouwde het parket als extra verdacht. Temeer omdat hij bij zijn tweede verhoor met een nieuwe iPhone kwam aandraven. Tijdens de politieverhoren lieten sommigen, in samenspraak, hun mobieltje thuis en wezen hun neuzen in dezelfde richting. Niemand zou de vier schoten - een kogel ketste af op de lip van Mak - omstreeks 19.21 uur gehoord hebben. Bij huiszoekingen een half jaar later werden verschillende wapens en munitie in beslag genomen bij het groepje jagers. Bij twee personen kon daarna niet worden uitgesloten dat zij het niet waren geweest. De zestiger was daar een van. Volgens de verdediging is het “totaal onmogelijk” dat Mak vermoord werd met het repeteerwapen van hun cliënt. “Dat is een geweer met een grendel waar per kogel moet herladen worden en telkens terug aangelegd. Ondertussen is die hond aan het vluchten, terwijl de duisternis is ingevallen. Onwaarschijnlijk”, pleitte de verdediging. Die suggereerde dat er minstens een semi-automatisch wapen moest gebruikt zijn. Zo’n exemplaar werd volgens de raadslieden bij een collega-jager gevonden. “Moet ik die mens nu gaan beschuldigen? Natuurlijk niet, maar het ging wel om hetzelfde kaliber.” Dat er zowel mangaan in het kadaver van Mak werd teruggevonden als in de munitie bij de jager thuis veegde de verdediging eveneens van tafel. “Dat is zoals deeg bij een brood. Die chemische stof vind je in duizenden type kogels terug.”

220.000 euro schadevergoeding

De raadslieden van de jager gingen “bij gebrek aan bewijs” vol voor de vrijspraak en ze vroegen ook om de gevraagde schadevergoeding van zo’n slordige 220.000 euro af te wijzen.

Mak was de hond van Dorothy McGoldrick uit Holsbeek. Zijn won met hem enkele weken voor zijn dood nog enkele prestigieuze prijzen op de Crufts 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd er bekroond als beste reu en als beste opposite sex. “In het schadebedrag wordt onder andere de aankoop van een nieuwe hond en de misgelopen dekkingen verrekend”, vertelt baasje McGoldrick. Het arrest valt volgende maand.