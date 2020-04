Hoog bezoek in Bierbeek: Kevin Bacon geniet er van de stralende zon Joris Smets

08 april 2020

10u42 1 Bierbeek Hoog bezoek in Bierbeek gisteren: niemand minder dan Kevin Bacon genoot er van de stralende zon tijdens een wandeling. Dat was nodig, want ‘mini’ varken Kevin weegt maar liefst 85 kg en is amper 50 cm groot. “Hij zit aan zijn limiet”, zegt baasje Philippe Sorluca. “Zijn voornaamste bezigheid is eten maar hij moet wel echt op regime nu.”

In onze reeks ‘De lockdown van ...’ hadden we Kevin Bacon nog niet in beeld gebracht en dat zetten we vandaag recht. In deze bijzondere tijden verandert er eigenlijk niet zoveel voor deze Bierbeekse bekendheid: veel eten, wandelen en slapen. Al doet het Göttinger minivarkentje van 3 jaar eerstgenoemde toch iets teveel. “Hij is wat te verwend”, stelt Philippe Sorluca. “Vroeger kon ik er nog mee naar Leuven wandelen maar hij is wat te zwaar geworden nu.”

Dagritme

“Het is eigenlijk een veredelde streel- en voedingsmachine”, vertelt Philippe. “Buiten de dagelijkse wandelingen is hij heel de tijd op zoek naar eten. Groenten, fruit, brood ... Een stukje pizza lust hij ook altijd. Hij is wel kieskeurig. Groenten en fruit dat vervallen zijn daar moet hij bijvoorbeeld niet van hebben. Hij eet zelfs alleen maar gewone wortelen, voor bio wortelen trekt hij zijn neus eens op. Kevin is ook heel nieuwsgierig en sociaal. Hij is graag in gezelschap en zelfs een beetje jaloers als ik hem even niet genoeg aandacht geef naar zijn zin. Hij ziet niet super goed maar reageert fel op geuren en geluiden. Hij verschiet wel eens van een te felle parfum bij mensen en dan zet hij het op een lopen. Als er een helikopter overvliegt dan is hij ook bang en komt hij zich achter mij verschuilen.” Tot vijf jaar kan een minivarken groeien en ze worden doorgaans tussen de tien en de vijftien jaar oud. Kevin zal dus ongetwijfeld nog lang en gelukkig van het leven kunnen genieten in zijn vertrouwde stijl.