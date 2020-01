Harmonie Sint-Hilarius viert melkboer Jean, die al 75 jaar muzikant is ADPW

21 januari 2020

De Koninklijke Harmonie Sint-Hilarius Bierbeek vierde op zondag 19 januari zijn oudste muzikant Jean Christens. Hij speelt dit jaar exact 75 jaar mee in de harmonie. Die werd op 14 januari 1877, op de dag van de patroonheilige van de parochie, werd officieel opgericht als de ‘fanfarenmaatschappij Sint-Hilarius’ in Bierbeek.

Ondertussen is de fanfare reeds lang een harmonie geworden maar nog steeds wordt in deze periode feest gevierd. Op zondag 19 januari luisterde de harmonie naar aloude traditie de hoogmis op, nadien kwamen muzikanten en steunende leden samen in de parochiezaal voor hun jaarlijkse algemene vergadering met aansluitend een feestelijke receptie.

“Muziek zit hun oudste muzikant Jean Christens blijkbaar in de genen, want op zevenjarige leeftijd leerde hij al piano spelen bij toenmalig koster Jozef Dockx. Op veertienjarige leeftijd dan, in 1945, startte hij samen met twintig andere nieuwelingen als spelend lid van de toenmalige fanfare. Eerst op klarinet, later op sax alto en uiteindelijk op sax tenor. Niemand had toen durven vermoeden dat hij dit 75 jaar zou volhouden. Jean had het immers steeds druk genoeg met zijn melkrondes en zijn grote tuin maar daarnaast was er dan nog zijn harmonie die gedurende 75 jaar een zeer belangrijke plaats in zijn leven innam. De vele repetities en de concerten waren heilig en hij maakte er een erezaak van om praktisch altijd aanwezig te zijn”, zegt Michaël Vanhulst, de voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sint-Hilarius Bierbeek.

Alle gelegenheden waren goed om een tournee te betalen voor zijn medemuzikanten: elke verjaardag, elke kermis mochten ze op zijn gezondheid een pintje drinken. Als er voor een feestmaaltijd boter, room, melk of eieren nodig waren werden die ook steeds gul gesponsord door de muzikale melkboer.

Voor al wat Jean de afgelopen 75 jaar voor de harmonie heeft betekend, werd hem zondag de gouden trofee van bijzondere verdienste toegekend. Hierop werd samen met de voorzitter geklonken, voor één keer niet met cava maar wel met een lekker glaasje melk.