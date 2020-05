Gemeenteschool ’t Klavertje in Bierbeek start creatief weer op met Radio Klaver en een ludieke video voor

de leerlingen Joris Smets

15 mei 2020

15u28 0 Bierbeek Na weken hard werken opent gemeenteschool ’t Klavertje Bierbeek opnieuw de deuren voor de lessen voor het 1e, 2e en 6e leerjaar. Hiervoor moet de school aan heel wat richtlijnen voldoen rond veiligheid en hygiëne. Om de heropstart een positieve toets te geven bedacht het creatieve schoolteam een paar leuke extra’s.

In een ludieke video geven Tony en Miranda (meester Yves en juf Héléne) hun klare kijk op de veiligheid in de school. Ze nemen de kijkers mee door het schoolgebouw en controleren of de school ordelijk en veilig is om terug op te starten. “Naast deze video besloot het schoolteam ook om een eigen radiozender op te richten”, klinkt het bij de directie. “Radio Klaver is dan ook dé manier om alle kinderen van de school met elkaar te verbinden. Radio Klaver zal elke vrijdag en maandag uitzenden, behalve op feestdagen. De uitzendingen zijn een aaneenschakeling van toffe liedjes, leuke babbels, grappige mopjes en ook de tips van Tony & Miranda mogen niet ontbreken.”