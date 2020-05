Gemeentearbeider vernielt met kraan 19e-eeuwse toegangspoort park Kim Aerts

21 mei 2020

Bierbeek Een arbeider van de gemeente Bierbeek vernielde dinsdag de oude toegangspoort tot het Groot Park aan de kerk van Lovenjoel met een kraan. Dat gebeurde tijdens werken voor het plaatsen van een nieuw infobord.

De historische toegangspoort uit de 19e eeuw bestond uit twee zuilen en metalen hekwerk. “Bij het wegrijden heeft de graafmachine de poort geraakt, waarop die is neergekomen”, zegt burgemeester Johan Vanhulst (CD&V). “Het is geen officieel beschermd monument, maar de poort staat wel in een beschermd dorpsgezicht. Het jammerlijke ongeluk gebeurde tijdens het plaatsen van een nieuw infobord voor het park, dat gedeeltelijk privé-eigendom is.”

Momenteel bekijken verzekeringsmaatschappijen en deskundigen de verdere aanpak. De kans dat de poort in ere hersteld wordt, is eerder klein.