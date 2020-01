Gemeente ruimt waterslikkers ADPW

06 januari 2020

12u11 0

Vanaf maandag 13 januari worden de waterslikkers in de gemeente Bierbeek geruimd. Dit werkje zal ongeveer twee weken in beslag nemen. De waterslikkers (of kolken) zorgen ervoor dat het hemelwater in de riolering terechtkomt. Zij worden jaarlijks geruimd.

“Mogen wij iedereen vragen om niet te parkeren aan een waterslikker. De gemeente noch de firma kunnen inschatten wanneer de wagen in uw straat zal rijden. Waar men er niet in slaagt om de waterslikker te reinigen (omdat er een auto geparkeerd staat), zal de firma een briefje steken zodat de automobilist verwittigd wordt en zijn auto kan verplaatsen. Verder kan iedereen helpen om te voorkomen dat de slikkers vol vuiligheid geraken en het water niet meer kan aflopen: maak regelmatig de goot schoon en verwijder bladeren, takken en zwerfvuil”, zo klinkt het advies bij de gemeente.