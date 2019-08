Ere-burgemeester Frans Cockx (96) overleden ADPW

28 augustus 2019

17u22 0

Op 96-jarige leeftijd is ere-burgemeester overleden. Cockx was van 1952 tot 1988 gemeenteraadslid in Lovenjoel en Bierbeek. Hij overleed vorige week vrijdag. In 1958 werd hij burgemeester van Lovenjoel namens de CVP en hij bleef dat tot 1976. Nadien werd hij van 1977 tot 1982 de eerste burgemeester van de fusiegemeente Bierbeek.

Frans Cockx bleef in Lovenjoel wonen, vlak onder de kerktoren. Frans had 2 kinderen en 3 kleinkinderen. De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 31 augustus om 10 uur in de Sint-Lambertuskerk van Lovenjoel.