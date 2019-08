Einde verhaal voor D’Store, nieuwe invulling Melkerijsite nog niet helemaal duidelijk ADPW

27 augustus 2019

17u20 0 Bierbeek De bekende sportwinkel D’Store, aan de Hoogstraat in Bierbeek, moet verplicht de deuren sluiten. Te groot voor Bierbeek heet het en dus zou de winkel aan de Melkerijsite volgens de plannen van de gemeente moeten inkrimpen. Dat gaat niet gebeuren en dus is het in 2022 wellicht einde verhaal. Opmerkelijk, gezien de bekendheid en de vele bezoekers.

Hoe te veel succes je eigen dood kan worden. Dat is zo’n beetje het verhaal van D’Store in Bierbeek. De sportwinkel is zo’n 5.000 vierkante meter groot. In het gemeentelijk uitvoeringsplan is maar plaats voor een complex van 2.000 vierkante meter. Verkleinen kan niet volgens de zaakvoerder dus is het wellicht einde verhaal. Wat er dan in de plek komt, is nog niet geheel duidelijk maar volgens al eerder gemaakte plannen mikt de gemeente Bierbeek op woningen en groen op de vrijgekomen ruimte op de Melkerijsite, achter de voetbalterreinen van KHO Bierbeek. Mogelijks komt er ook een Delhaize.

De provinciale diensten van ruimtelijke ordening hebben aan de gemeente Bierbeek laten weten dat de D’Store in zijn huidige vorm ‘zonevreemd’ ligt. Dat wil concreet zeggen dat de sportwinkel in een gebied ligt waar het in het ideale geval niet thuishoort. Opmerkelijk natuurlijk, als je weet dat D’Store al twintig jaar op deze plek ligt. Maar uit het advies van de provinciale diensten is toch gebleken dat de winkel D’Store ‘niet op de maat van Bierbeek is’, waardoor zij het niet meer zien zitten met D’Store op de Melkerijsite.

“De bestemming van dit gebied blijkt al geruime tijd achterhaald te zijn. Het wordt ook niet wenselijk meer geacht om nog bedrijvigheid op deze locatie aansluitend aan woongebieden toe te laten. Een bedrijventerrein is moeilijk inpasbaar in deze omgeving. Bovendien is het gebied slechts beperkt in oppervlakte en is de ontsluiting niet optimaal, waardoor het gebied ook al minder interessant is om te ontwikkelen als bedrijventerrein”, zo staat te lezen in het ruimtelijk uitvoeringsplan van de gemeente Bierbeek over de Melkerijsite. “De gemeente besliste daarom om voor dit gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken en het gebied een nieuwe bestemming te geven die beter aansluit aan de kern van het hoofddorp Bierbeek. Concreet wordt in dit gebied een kernhernieuwingsproject beoogd met een mix van wonen, werken, winkelen, cultuur en recreatie”, zo klonk het al in 2017. De komende tijd zal moeten blijken wat de nieuwe invulling van de Melkerijsite zal worden.