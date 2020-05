Eind dit weekend hebben alle inwoners van Bierbeek mondmasker in de bus JSL

23 mei 2020

10u53 0 Bierbeek Uiterlijk zondagavond worden de gratis mondmaskers voor alle inwoners vanaf 12 jaar in alle Bierbeekse bussen bedeeld.

De bestelde mondmaskers voor alle inwoners (12+) zijn in Bierbeek aangekomen. Vrijdag vulden personeelsleden van de gemeente ongeveer 4.000 omslagen met een 9.000 mondmaskers en even veel pakjes met 2 filters van de FOD Economie. Een duidelijke handleiding mocht natuurlijk ook niet ontbreken. “Ongeveer 30 vrijwilligers die zich opgaven via Bierbeek Helpt zorgen dit weekend voor de verspreiding”, zegt burgemeester Johan Vanhulst. “Een dikke merci daarvoor! Onze vrijwilligers zijn vrijdag al gestart, hou dus je brievenbus in de gaten! In je omslag vind je per persoon 1 mondmasker (incl. filter) en een aparte verpakking met 2 extra filters van de FOD Economie. Lees aandachtig de bijgevoegde richtlijnen vóór gebruik. Het mondmasker dat door de gemeente wordt aangeboden kan je 50 keer wassen en is dus herbruikbaar. Het is belangrijk dat je het mondmasker wast vóór eerste gebruik.”

Je mag jouw enveloppe tussen vrijdagmiddag en zondagavond in je brievenbus verwachten. Ging er iets verkeerd? Geef dan een seintje via bierbeekhelpt@bierbeek.be.