Eigenaar D’Store reageert op voorstel tot inkrimping: ‘We gaan geen voetbal op een basketterrein spelen’ ADPW

28 augustus 2019

12u18 0 Bierbeek De inwoners van Bierbeek zijn nog altijd niet goed van de aankondiging tot sluiting van sportwinkel D’Store aan de Melkerijsite. Die zou er pas in 2022 komen, maar zet toch kwaad bloed bij heel wat mensen. Niet in het minst bij de eigenaar van D’Store Wim Florquin. “Na twintig jaar aanwezigheid in Bierbeek is er in de gemeente geen plaats meer voor een groeiend en toekomstgericht bedrijf dat werk geeft aan 35 à 40 werknemers en een jobstudentenbestand van 200 jongeren heeft. Tien werknemers wonen in de gemeente zelf. In deze moeilijke economische tijden is het onvoorstelbaar dat een bloeiend bedrijf als D’Store verplicht moet inkrimpen. Begrijpe wie begrijpen kan”, klinkt het.

“Vorig jaar heeft het gemeentebestuur van Bierbeek aan D’Store bvba meegedeeld dat er in de toekomst op de melkerijsite maar plaats is voor 2.000 vierkante meter commerciële oppervlakte en een aantal wooneenheden. Het ruimtelijke structuurplan dat de regularisatie van ambachtelijke zone naar zone voor handel en wonen opzet, voorzag commerciële ruimtes tot 5.000 vierkante meter. Daarop diende D’Store een plan in om de huidige oppervlakte te verkleinen naar 4.000 vierkante meter winkeloppervlakte. Concreet betekent dit 33% minder t.o.v. de huidige oppervlakte. Na veel overleg en het verspreiden van foute informatie kwam het uiteindelijke verdict en dat was genadeloos: 2.000 vierkante meter als maximaal toegelaten winkeloppervlakte. We mogen dus voetbal spelen op een basketbalterrein”, zo vergelijkt Florquin.

Een brug te ver voor Florquin. “Voor D’Store kan dit niet. Twee partijen contacteerden ons: de ene had een link met Delhaize, de andere met de Colruytgroep. Met Delhaize werd een optieovereenkomst getekend: de gronden, eigendom van de vennootschap DDC, zouden ten vroegste in april 2022 en ten laatste in april 2024 verkocht worden op voorwaarde dat Delhaize een bouwvergunning zou krijgen. Tot dan zou D’Store kunnen verder werken. Maar de administratieve mallemolen gaat traag en het duurt jaren vooraleer een mogelijke vergunning zou goedgekeurd worden. Zoveel tijd krijgt D’Store niet”, zegt Florquin. Of er effectief een Delhaize komt, is nog koffiedik kijken. De gemeente ijvert ook voor meer woongelegenheid en meer groen.

Wat er ook van zij, Florquin is niet van plan de winkel naar een andere plaats te verhuizen. “Geïnteresseerden mogen wel contact met mij opnemen als zij dat wél zouden zien zitten. Maar de tijden zijn woelig: het ontbreken van politieke transparantie en daadkracht, het verspreiden van roddels en valse geruchten, het gevoel van gebrek aan respect voor een bedrijf dat zichzelf in Bierbeek op de kaart heeft gezet, het onbegrip soms van omwonenden en de reactie van vele klanten die met ongeloof naar deze ontwikkelingen kijken, zijn dagelijkse elementen van de storm waarin D’Store tegenwoordig verkeert”, besluit Florquin.