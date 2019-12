Duck! Said the donkey treedt op voor De Warmste Week ADPW

09 december 2019

Borrestaminee en Het Project Bierbeek presenteren: Duck! Said the donkey: een nostalgische rit naar het verleden, met klassiekers uit de jaren ‘60 en ‘70 in een nieuw jasje. Dat doen ze in het kader van De Warmste Week.

Al sinds de jaren ’80 maken Jan Van den Eeden en Stef Antonis samen muziek. Met de succesvolle Ierse groep Black Velvet speelden ze ruim 25 jaar lang in binnen- en buitenland. In 2005 startten ze met een nevenproject: ‘Jan, Stef en maat’. Kleinschalig, akoestisch en met steeds wisselende gastmuzikanten. Die gastmuzikanten werden al snel vaste muzikanten en in het najaar van 2006 werd Duck! Said the Donkey geboren. Samen met Karen Speltincx (viool) en Stef Lemmens (basgitaar) breidden Jan en Stef het repertoire gevoelig uit met muziek uit de sixties en seventies.

Stef Lemmens moest in 2008 helaas forfait geven en werd vervangen door Geert Zonderman. Ook Karen verliet in 2015 de band, Carolien Vissers werd de nieuwe violiste. Het evenement vindt op zaterdag 14 december om 20.30 uur plaats in de Borrestaminee op de Wijnenberg in Bierbeek en kadert in De Warmste Week. De opbrengst is ten voordele van het Centrum Ganspoel vzw.