Drones helpen beheer begraafplaatsen digitaliseren

08 mei 2020

16u20 1 Bierbeek De gemeente Bierbeek gaat dit weekend starten met het beheer van de begraafplaatsen te digitaliseren. Om dit in kaart te brengen, maakt een gespecialiseerd extern bedrijf luchtfoto’s met drones.

Het bedrijf beschikt hiervoor over de nodige ervaring en licenties. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de vluchten gepland op zaterdag 9 mei en indien nodig nog deels op zondag 10 mei. “Merk je komend weekend drones op boven de begraafplaatsen, is het dus niet nodig om hiervan melding te maken bij gemeente of politie”, klinkt het bij de gemeente. “De begraafplaatsen zullen tijdens de opnames niet gesloten worden voor bezoekers. Zij kunnen wel gevraagd worden om de begraafplaats even te verlaten. Eventuele aanwezigen zullen in overeenstemming met de privacywetgeving ingelicht worden over het maken van de luchtfoto’s.”