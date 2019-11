Drie inspraakavonden waar bewoners mening kunnen geven over meerjarenplan ADPW

06 november 2019

Begin november kunnen de inwoners van Bierbeek hun mening geven over het meerjarenplan 2020-2025 tijdens drie inspraakavonden.

Het gemeentebestuur werkt aan de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. In die planning staan de beleidskeuzes die het bestuur voor de komende zes jaar maakt. “We vertrekken hiervoor van zes thema’s, die we vertalen in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daaraan worden dan de nodige middelen gekoppeld. De inhoud van dit meerjarenplan komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Er zijn verschillende insteken: het meerjarenplan 2014-2019 met tussentijdse en eindevaluatie, de gemeentemonitor, de resultaten van de burgerpeiling, de memoranda van de adviesraden en de beleidsverklaring van 2019", klinkt het bij de gemeente Bierbeek.

Tijdens 3 open thema-avonden komen de verschillende beleidsdoelstellingen aan bod:

- Op woensdag 6 november van 19.30 tot 22 uur is het de thema-avond ‘Welzijn, onderwijs en veiligheid’. De gemeente bespreekt de doelstellingen en acties op vlak van het onderwijs, de wijkwerkingen, het vrijwilligerswerk, de werking van het OCMW, de kinderopvang en veiligheid.

- Op dinsdag 12 november van 19.30 tot 22 uur is het de thema-avond ‘omgeving’. Dit gaat over woonbeleid, verkeersveiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, water- en erosiebeleid, landbouw en lokale economie.

- Op woensdag 13 november van 19.30 tot 22 uur is het de thema avond ‘vrije tijd’ over het brede thema vrije tijd: jeugd, sport, cultuur, toerisme en erfgoed. Zowel de inhoud als de infrastructuur komen aan bod.

