Dorpsbrouwerij Bierbeek hoopt snel weer te kunnen opstarten: “Alles is er klaar voor” Joris Smets

06 april 2020

13u00 0 Bierbeek De inwoners van Bierbeek zullen helaas nog even langer moeten wachten op hun eerste eigen bier. De productie van de eerste Bierbeekse tripel had normaal deze maand van start moeten gaan in de Dorpsbrouwerij, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. “De brouwerij, de installatie en het recept zijn allemaal klaar, maar het is nu wachten op externe factoren”, zegt Jakob Delmeiren.

Net als veel andere zaken zag de Dorpsbrouwerij in Bierbeek zich genoodzaakt de deuren te sluiten omwille van het coronavirus. De voorbereidingen zijn sinds 13 maart stopgezet. “Heel jammer natuurlijk”, zegt Jakob Delmeiren. “Een dag later, op 14 maart, gingen we een eerste keer proefbrouwen.”

Externe factoren

De voorbereidingen waren al geruime tijd aan de gang en alles was als klaar om deze maand de productie op te starten. “De brouwerij, de installatie en het recept zijn allemaal klaar”, zegt Jakob. “We kunnen helaas niet proefdraaien. We wachten op de stoomtank, nodig voor de verwarming van de installatie, en de elektriciteit moet nog gekeurd worden. Dit was allemaal gepland maar kan nu niet gebeuren door de coronamaatregelen. Het is door de coronacrisis ook moeilijk om aan de ingrediënten te raken voor het recept.”

Recept

“Het recept van de Bierbeekse tripel is klaar”, stelt Jakob. “Tijdens een proeverij hebben de inwoners van Bierbeek hun voorkeur bepaald. Op basis hiervan hebben we het recept gefinetuned en we zijn er heel tevreden mee. Het is een krachtige tripel, fruitig van smaak met voldoende variatie van hop.” De eerste batch van 300 liter was normaal gepland voor 28 maart. Het brouwen hiervan zal op een latere, nog te bepalen, datum plaatsvinden. “Het hangt van de situatie af wanneer we terug opstarten, zo snel mogelijk natuurlijk”, klinkt het.