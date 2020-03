Dertiger moet op agressiecursus voor slagen op fuif KAR

16 maart 2020

17u06 0 Bierbeek Een 31-jarige man uit Herent is veroordeeld tot zes maanden cel voor slagen op een fuif in Bierbeek meer dan twee jaar geleden.

De politie moest op tweede kerstdag omstreeks 4 uur tussenbeide komen op een fuif in CC De Borre. Ze troffen het toen 17-jarige slachtoffer aan de ingang van de zaal aan. Volgens de tiener was zijn voet gebroken. Hij kon niet meteen een dader aanduiden nadat hij verzeild was geraakt in een vechtpartij. Achteraf werd Kenny M. geïdentificeerd als dader. Hij ontkende de slagen niet, maar hij betwistte de schade die hij had aangericht bij het slachtoffer.

“Het relaas van de beklaagde dat hij enkel een slag toediende op de rechterkaak van het slachtoffer wordt voldoende tegengesproken door de verklaringen van twee getuigen”, meende de rechter. M. verscheen als minderjarige al verschillende malen voor de jeugdrechtbank voor beschadiging, diefstal, brandstichting, slagen en weerspannigheid. Dat er sprake was van uitlokking werd door de rechter niet gevolgd. Ze veroordeelde de dertiger tot zes maanden cel en 800 euro geldboete. De straf is met uitstel onder voorwaarden gedurende drie jaar. Zo moet M. zich psycho-medisch laten begeleiden en een agressiecursus volgen. Over de schadevergoeding wordt later nog gedebatteerd.