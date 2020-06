De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met superster ‘Kevin Bacon’: “Rustig wandelen in het landelijke Bierbeek”

Bierbeek

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Eigenlijk is het Bierbeeks hangbuikzwijn Kevin Bacon op zich al het ontdekken waard, maar toch wou onze redactie eens weten waar hij zoal rondsnuffelt op een stralende zomerdag. Vandaag gingen we op ontdekking met baasje Philippe Sorluca (41) en de regionale superster zelf in het rustige Bierbeek.