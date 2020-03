De Toekan Challenge Games 2020: Scouts lanceert grote online competitie om samen de strijd tegen de verveling aan te gaan Joris Smets

17 maart 2020

15u41 34 Bierbeek “Drie weken zonder scouts, hoe gaan we dat ooit overleven”, dachten ze bij Scouts De Toekan in Lovenjoel. Na een paar dagen komen ze met een creatieve oplossing voor heel Vlaanderen: De Toekan Challenge Games 2020. Op de website komen om de 2 dagen nieuwe opdrachten die je thuis kan volbrengen en inzenden via foto of videomateriaal. In ware competitiestijl zijn er verschillende prijzen te winnen. Ouders die met hun kinderen thuis zitten, waar wacht je op?

Scouts De Toekan in Lovenjoel kreeg vorige week ook het bericht om alle activiteiten af te gelasten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor kregen in de gemeente bijna 200 leden en 50 leiding meer vrije tijd waar ze niet meteen mee wisten wat te doen. Tot nu! Amper een week later lanceert de scouts in Lovenjoel ‘De Toekan Challenge Games 2020'. Een website waar om de 2 dagen nieuwe opdrachten verschijnen die je thuis kan volbrengen. Een grote online één tegen allen om samen de strijd tegen de verveling aan te gaan. Het spel is voor alle leeftijden en mama’s en papa’s zijn ook meer dan welkom. De wedstrijd is zelfs toegankelijk voor heel Vlaanderen.

Opdrachten

“De gemeente had een oproep gedaan naar alle jeugdverenigingen in Bierbeek voor creatieve ideeën waarbij geen fysiek contact nodig was”, zegt Céline Offermans (22), leiding van scouts De Toekan in Lovenjoel. “We zijn daar onmiddellijk mee aan de slag gegaan met de leiding.”

“De opdrachten op de site bevatten steeds twee wedstrijdvormen”, zegt Céline. “Enerzijds kan men samen aan de opdrachten werken, apart van elkaar. Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn: bouw 100 kampen. Alleen kan je die opdracht niet volbrengen, maar als iedereen individueel aan deze opdracht werkt wel. Zo heb je toch nog een beetje het gevoel dat je samen speelt. Daarnaast is er ook nog een individueel klassement. Bij elke inzending verdien je sowieso al een punt en als je dan nog eens de snelste, beste of mooiste bent verdien je nog extra punten. In elke categorie zijn er prijzen te winnen en in het eindklassement ook nog eens. Als alle opdracht volbracht zijn tegen het einde van de maatregelen omwille van het coronavirus dan doet de leiding een tegenopdracht.”

Website

Op de website ‘www.toekanchallengegames.be’ vind je alvast de eerste 3 opdrachten. Een van de opdrachten is dat er 50 gekke kapsels gemaakt moeten worden: “Haal die haargel, elastiekjes en knotsgekke accessoires maar naar boven want 50 jongens, meisjes, mama’s, papa’s en/of huisdieren moeten een mooie haartooi krijgen. Waarom geen bloemen uit de tuin gebruiken?”

Alle informatie en opdrachten vind je op ‘www.toekanchallengegames.be’. Op de website duiken alvast de eerste foto’s op.