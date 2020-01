Dak en bovenverdieping vernield bij hevige woningbrand in Bierbeek Joris Smets

23 januari 2020

14u17 0

In de Korbeek-Losestraat in Bierbeek heeft deze voormiddag een hevige brand gewoed. Rond 11 uur werd de brandweer opgeroepen. De bewoner van het huis probeerde de brand nog zelf te blussen, maar voorbijgangers, die de hevige rookontwikkeling zagen, konden hem overtuigen het huis te verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle maar er was veel schade aan zowel de bovenste verdieping, als het dak van de woning. De straat werd voor een deel afgesloten door de politie.

De oorzaak van het incident is nog niet gekend.