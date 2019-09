Dagverzorgingscentrum De Dagvlinder heeft nieuw busje om ouderen te vervoeren ADPW

30 september 2019

Het OCMW Bierbeek en woonzorgcentrum d’Eycken Brug hebben besloten om samen te werken omtrent de aankoop van een nieuwe busje om ouderen te vervoeren. De Dagvlinder zal het busje voornamelijk ’s morgens en ’s avonds gebruiken voor het vervoer van de ouderen. Het OCMW Bierbeek zal het busje overdag kunnen gebruiken voor activiteiten zoals het Dorpsrestaurant en de Sociale Kruidenier. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van het busje.

De Dagvlinder is een onderdeel van d’Eycken Brug en biedt plaats aan 15 ouderen die overdag hulp en begeleiding nodig hebben. Dit zorgt voor een belangrijke ondersteuning van de mantelzorgers en draagt ertoe bij dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. In het dagverzorgingscentrum probeert men zoveel mogelijk de vertrouwde thuissituatie te benaderen. Gebruikers kunnen in het dagcentrum terecht van 8 u tot 17.30 uur. Dagelijks zijn er een tweetal activiteiten en de accommodatie is ook voorzien van bedden, rustkamers en sanitair.

De aankoopprijs van het busje is 26.987,50 euro. De ombouw komt neer op 19.748,41 euro. Het OCMW Bierbeek en WZC d’Eycken Brug dragen elk de helft van de kosten. In het busje kunnen telkens acht personen vervoerd worden (chauffeur niet meegerekend) waarvan maximaal twee rolstoelen.