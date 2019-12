Cursisten fotografie stellen eindwerk voor in De Borre ADPW

20 december 2019

18u35 0 Bierbeek Het einde van het jaar is altijd het begin van iets nieuws en dat geldt ook voor de afstudeerders van de opleiding Fotografie van CVO VOLT. Dit jaar studeren negen fotografen af: Paul Beerten, Kurt Beyers, Eddie Clybouw, Vincent Defleur, An Nelissen, Wim Patry, Murielle Peemans, Remco Revalk en Hilde Wampers. Zij stellen met trots hun eindwerk voor tijdens een expo in CC De Borre in Bierbeek.

Elke fotograaf benaderde de opdracht vanuit een eigen invalshoek en dit levert een gevarieerde en gezellige tentoonstelling op. “Met een fotodocumentaire duiken we in de geschiedenis van Herstappe, het kleinste dorp van België en voor de natuurliefhebbers is er landschapsfotografie over het woeste IJsland. Verder kunnen we onder andere genieten van een conceptuele portretreeks over sprookjesfiguren en stijlvolle naaktfotografie waarin moeder en kind gevierd worden. De studenten staan de bezoekers graag persoonlijk te woord op zaterdag 11 en zondag en 12 januari 2020, telkens van 11 tot 18 uur”, zo klinkt het bij de organisatie.

“We zijn enorm trots dat we ons eindwerk een weekend lang mogen presenteren tijdens een professioneel opgezette tentoonstelling. Elk van ons heeft er hard aan gewerkt en we hopen natuurlijk dat er veel geïnteresseerde bezoekers langskomen om onze foto’s te bewonderen”, zegt Eddie Clybouw. De expo is gratis.