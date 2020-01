CC De Borre verandert in kleuterparadijs tijdens krokusvakantie ADPW

28 januari 2020

Gedurende een dag in de krokusvakantie bouwt de gemeente Bierbeek de sporthal van CC De Borre om tot een waar speelparadijs voor de kleinsten. Kleuters tussen 2,5 en 6 jaar kunnen dan springen op het springkasteel, fietsen op driewielers, spelen in het ballenbad, tuimelen, klimmen en klauteren. “We creëren als het ware een popup-binnenspeeltuin in het hartje van Bierbeek, maar dan nog straffer”, klinkt het.

In de Polyzaal van De Borre kan je om 13.30 en 14.30 uur genieten van een ludiek poppentheater. “Maar stilzitten zal moeilijk zijn aangezien de show boordevol actie en interactie zit. Voor de ouders zorgen we dat er in de sporthal iets lekkers te drinken is zodat je een babbeltje kan slaan terwijl je kind zich aan het amuseren is”, zo klinkt het bij de organisatie. In voorverkoop kost de kleuterhappening 3 euro. Aan de kassa bedraagt de prijs 4 euro.