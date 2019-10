Brandweer verwijdert grote hoeveelheid modder van Bierbeekse rijbaan ADPW/VDT

09 oktober 2019

De Leuvense brandweer rukte woensdagmiddag omstreeks 12 uur uit naar de Hoogstraat in Bierbeek omdat er een gevaarlijke hoeveelheid modder op de baan was terechtgekomen. Die modder, vermoedelijk afkomstig van een landbouwvoertuig, werd ook in de omliggende straten zoals de Waterstraat en de Smisstraat teruggevonden. De modder in combinatie met de veelvuldige regen, leidde tot gladde wegen in het Bierbeekse centrum. Dat leidde gelukkig niet tot ongevallen.