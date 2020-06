Brand in leegstaand gebouw achter Sint-Kamillus Joris Smets

21 juni 2020

11u30 2

Aan Sint-Kamillus in Bierbeek heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand gewoed. De brandweer werd rond half 5 opgeroepen naar het Universitair Psychiatrisch Centrum voor een brand in een gebouw dat al zo’n 15 jaar leegstaat. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door onbekenden die papier en karton in brand hebben gestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade blijft beperkt tot enkele oude meubelen in het leegstaand gebouw.