Boom over rijbaan

05 juni 2019

09u08 0

In de Bevekomsestraat in Bierbeek is even na middernacht een boom op de rijbaan terechtgekomen als gevolg van het stormweer. De boom hing in de elektriciteitskabels. De brandweer kwam ter plaatse en kon de doorgang vrijmaken. Maar aangezien de boom te groot was, moest de technische dienst de boom verder onder handen nemen.