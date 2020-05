Bierbeekse landbouwers kunnen voortaan gemakkelijker water oppompen uit de gracht in de Herpendalstraat EDLL

Bierbeek De land- en tuinbouwers in Bierbeek kunnen vanaf nu gemakkelijker water oppompen uit de vernieuwde gracht in de Herpendalstraat. De gemeente heeft er dammen geplaatst, zodat het water zich opstapelt.

De nasleep van de droogte zorgt voor moeilijkheden om in de regio aan normale waterbedeling te doen. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant legde daarom een verbod op voor niet-essentieel gebruik van kraantjeswater in 42 gemeenten. Er geldt ook een captatieverbod voor waterlopen.

Om hergebruik van water te stimuleren, heeft de gemeente Bierbeek een projectvoorstel uitgewerkt dat water makkelijker beschikbaar maakt voor land- en tuinbouwers. “Dat is zeker nuttig in tijden van droogte zoals nu”, zegt burgemeester Johan Vanhulst (CD&V). “Onze eigen technische dienst maakte enkele dammen in de gracht waardoor het makkelijker wordt voor onze landbouwers en de groendienst om het water ter plaatse op te pompen.” Het water komt uit de tunnel van de HST, onder de E40. Volgens de gemeente is de gracht in de Herpendalstraat geen waterloop en mag hier dus zeker nog water worden opgepompt.