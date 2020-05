Bierbeeks burgemeester krijgt eerste knipbeurt in nieuwe pop-up Franks Atelier EDLL

18 mei 2020

11u05 1 Bierbeek Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) kreeg vanmorgen als eerste een knipbeurt bij de nieuwe pop-up van Franks Atelier in Korbeek-Lo. “Het werd tijd dat ik naar de kapper ging. Nochtans, volgens mijn vrouw was ik beter met mijn lang haar”, klinkt het.



Vanaf vandaag mogen de kappers in ons land na een wekenlange sluiting door de coronacrisis opnieuw openen. En dat is ook de burgemeester van Bierbeek, Johan Vanhulst, niet ontgaan. Hij was vanmorgen al vroeg uit de veren om als eerste een knipbeurt te krijgen bij het nieuwe pop-upkapsalon van Franks Atelier in Korbeek-Lo. “Ik ben blij dat ik eindelijk terug naar de kapper kan. Die verwenbeurt komt niet te vroeg. Nochtans, volgens mijn vrouw was ik beter met mijn lang haar”, lacht hij.

Met de pop-upzaak willen zaakvoerders Frank en Luc hun klanten spreiden over het huidige kapsalon en de pop-upzaak. “Onze klanten hebben wekenlang geen professionele haarverzorging gekregen. Nu hebben we geanticipeerd op het feit dat we niet met z’n allen tegelijk zouden mogen opstarten. Dankzij de extra capaciteit van de pop-upzaak kunnen we wél evenveel klanten tegelijk voorthelpen, kan al ons personeel meteen terug aan de slag en kunnen we de social distancing maximaal respecteren”, zeggen de zaakvoerders. De pop-up werd ingericht in een huis aan de Tiensesteenweg 165, vlakbij het huidig kapsalon. “In de pop-up kunnen we wel alleen maar knippen en brushen. We vragen aan de klanten dat ze vooraf hun haar wassen”.

Frank en Luc hebben tevens ook voor extra parkeergelegenheid gezorgd. “De nieuwe eigenaar van de vroegere Superette, Christel, staat toe dat de klanten van Franks Atelier tijdelijk van die parking gebruikmaken”, zegt burgemeester Vanhulst. De pop-up blijft er al zeker tot eind juli. “Dit is een schitterend voorbeeld van lokaal ondernemerschap, dat ik als burgemeester alleen maar kan toejuichen”.