Bierbeek zoekt laptops voor kwetsbare kinderen JSL

08 april 2020

13u31 0 Bierbeek Door de coronacrisis zijn de scholen gesloten en worden leerlingen verwacht thuis te oefenen op platformen als Bingel en Smartschool. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Leerlingen uit kwetsbare gezinnen hebben thuis vaak geen laptop en/of toegang tot internet. Bierbeek roept inwoners en bedrijven op om laptops te doneren.

De leerlingen moeten de laptops kunnen gebruiken om huiswerk te maken en zaken op te zoeken. “Wij hebben een rondvraag gedaan bij de Bierbeekse scholen, Ave Regina en onze OCMW-cliënten”, klinkt het. “Een eerste rondvraag leert ons dat er behoefte is aan 15 à 20 laptops.” De laptops kunnen op een veilige manier bij je thuis worden opgehaald.

Laptops doneren kan via dit e-formulier of via mail naar bierbeekhelpt@bierbeek.be