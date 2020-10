Bierbeek verliest een monument: Paula Laeremans (92) overleden Joris Smets

10 oktober 2020

00u21 5 Bierbeek Eén van de meest geliefde inwoners van Bierbeek is niet meer. Cafébazin Paula Laeremans (92) is vrijdagmiddag overleden in het ziekenhuis.

Paula Laeremans (92) was vooral bekend als eigenares van café Van Der Velpen in Bierbeek. Haar ouders bouwden het café in 1912 en in 1958 nam Paula het café samen met haar man over. “Tot 1965 heb ik daarnaast ook nog op het veld gewerkt en wanneer ik ’s avonds thuis kwam opende ik het café. Sindsdien open ik elke dag van 10u ’s ochtends tot de laatste klant naar huis gaat”, vertelde Paula in februari nog aan onze redactie. De legendarische cafébazin is vrijdagmiddag overleden in het ziekenhuis. “Paula had een bacteriële infectie opgelopen die zich op haar hart heeft gezet”, vertelt haar kleinzoon. “Ze is vrijdagmiddag heel rustig ingeslapen.”

