Bierbeek verliest een monument: cafébazin Paula Laeremans (92) overleden Joris Smets

10 oktober 2020

00u21 82 Bierbeek Eén van de meest geliefde inwoners van Bierbeek is niet meer. Paula Laeremans (92) is vrijdagmiddag rustig ingeslapen in het ziekenhuis in het bijzijn van familie en vrienden. De geliefde cafébazin sukkelde al een tijdje met haar gezondheid en is snel achteruit gegaan na haar opname in het ziekenhuis twee weken geleden. Donderdagavond kan iedereen nog een laatste groet komen brengen in café Van Der Velpen.

Paula Laeremans (92) was vooral bekend als eigenares van café Van Der Velpen in Bierbeek. Haar ouders bouwden het café in 1912 en in 1958 nam Paula het café samen met haar man over. “Tot 1965 heb ik daarnaast ook nog op het veld gewerkt. Wanneer ik ’s avonds thuis kwam, opende ik het café”, vertelde Paula in februari nog aan onze redactie. De legendarische cafébazin is vrijdagmiddag overleden in het ziekenhuis.

Paula heeft het einde heel bewust meegemaakt en wilde iedereen nog een laatste keer zien. Daarna is ze rustig ingeslapen in het bijzijn van familie en vrienden Schoonzoon van Paula.

Sociaal contact

Paula is twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis. “Tot dan is het café nog open geweest”, vertelt haar schoonzoon. “Het sociale contact was het enige wat ze nodig had, dat was ongelofelijk belangrijk voor haar. Ze wist wie er ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds naar het café kwam en ze keek daar elke dag opnieuw halsrijkend naar uit. Twee weken geleden kreeg ze last van haar ademhaling en is ze opgenomen in het ziekenhuis. Dan kreeg ze een infectie en last van haar longen en nieren. De ene vitale functie na de andere is op korte tijd beginnen uitvallen. Haar ouderdom speelde daar natuurlijk ook een rol en we wisten hoe laat het was. Paula is rustig ingeslapen in het bijzijn van familie en vrienden. Ze heeft het einde heel bewust meegemaakt en wilde iedereen nog een laatste keer zien.”

Paula zorgde als het ware voor de sociale cement tussen de hele buurt én verder. Ze was een ongelooflijk sterke, blijgezinde en optimistische vrouw Burgemeester Johan Vanhulst

Groot verlies

Paula was erg graag gezien in Bierbeek en ver daarbuiten. Als één van de oudste cafébazinnen van het land werkte ze nog dagelijks hard om van ‘s ochtends tot ‘s avonds haar trouwe klanten te bedienen en een luisterend oor te bieden aan iedereen. Op sociale media regent het dan ook rouwbetuigingen aan een Bierbeeks icoon dat niet snel vergeten zal worden. “De Bremt zal nooit meer hetzelfde zijn”, zegt burgemeester Johan Vanhulst. “Paula zorgde als het ware voor de sociale cement tussen de hele buurt én verder. Ze was een ongelooflijk sterke, blijgezinde en optimistische vrouw. Mooie herinneringen zullen blijven. Maar haar zullen we missen.”

Donderdagavond, tussen 18 en 20 uur, kan iedereen nog een laatste groet komen brengen aan Paula in café Van Der Velpen.