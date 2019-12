Bierbeek organiseert cursus om te stoppen met roken ADPW

06 december 2019

De gemeente Bierbeek organiseert samen met Logo Oost-Brabant een rookstopcursus, voor 10 à 20 deelnemers. Nicole Brants, een erkend tabakoloog begeleidt met kennis van zaken de rokers doorheen het stopproces, bereidt hen voor op de rookstopdag en traint hun vaardigheden om herval te voorkomen. De cursus bestaat uit een gratis infosessie op maandag 16 december om 19.30 uur, gevolgd door acht lessen in de periode van 6 januari tot 23 maart.

De Vlaamse overheid vergoedt de deelname aan de rookstopcursus grotendeels. De persoonlijke bijdrage per deelnemer bedraagt 48 euro voor de hele cursus. Deelnemers met verhoogde tegemoetkoming betalen 24 euro voor de hele cursus.

“Wil jij zelf stoppen met roken, kom dan naar de gratis infosessie op maandag 16 december om 19.30 uur in Buurthuis Korbeek-Lo, Pastoriestraat 2, in Korbeek-Lo. Meer weten of inschrijven? Mail naar liebrecht.salen@bierbeek.be of bel naar 016/ 46 87 84", zo luidt de boodschap van de gemeente Bierbeek.