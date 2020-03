Bierbeek neemt proactief contact op met alle 70-plussers JSL

26 maart 2020

14u31 0 Bierbeek De gemeente Bierbeek is bezorgd om haar oudere inwoners . De maatregelen om ‘in uw kot’ te blijven worden in de gemeente goed opgevolgd maar het is duidelijk dat oudere mensen kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Kinderen en kleinkinderen beperken hun bezoek aan de grootouders en daardoor kunnen zij eenzaam worden. D e gemeente heeft proactief contact opgenomen met alle 70-plussers om hen een hart onder de riem te steken en te vragen of zij iets kunnen betekenen voor hen.

Vaak heeft deze generatie geen toegang tot sociale media. Hierdoor missen ze informatie en communicatie. Daarom nam de gemeente/OCMW Bierbeek het initiatief om alle 70-plussers op te bellen. “Het gaat om meer dan 1600 telefoontjes”, vertelt Schepen van welzijn Stefaan Van Haegenborgh. “We polsen of de ouderen iemand hebben waarop ze kunnen rekenen. En vragen of ze hulp nodig hebben met boodschappen doen of nood hebben aan warme maaltijden van het OCMW. Voor diegene die geen netwerk hebben, bieden we de mogelijkheid dat ze regelmatig een telefoontje krijgen van een vrijwilliger of van een OCMW-medewerker. Door elke 70-plusser actief op te bellen hopen we ook de mensen te bereiken die aarzelen om hulp te vragen.” Vorige week startte een enthousiast team van 15 bellers reeds met de 90-plussers. De mensen reageren zeer positief. Via deze weg heeft de gemeente al verschillende zorgnoden kunnen detecteren. Dinsdag had secretariaatsmedewerker Annemie Roelandt de eer om het 1000ste telefoongesprek te voeren.

Bierbeek helpt

Via het vrijwilligersplatform www.bierbeekhelpt.be hebben al heel wat vrijwilligers zich aangeboden om deze kwetsbaren doelgroep bij te staan met een babbel en boodschappen. Hulpvragen kunnen nog steeds gesteld worden via 016/46 14 00 (tussen 9u en 17u) of via bierbeekhelpt@bierbeek.be. De 70-plussers waarvan de gemeente geen telefoonnummer vindt krijgen weldra een brief in de bus met de vraag hen zelf te contacteren als ze hulp wensen.