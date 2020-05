Bierbeek herdenkt het einde van Wereldoorlog II JSL

11 mei 2020

13u08 0 Bierbeek Omwille van de coronamaatregelen zijn alle voorziene publieke herdenkingen van het einde van de Tweede Wereldoorlog afgelast. Toch wou Bierbeek als vredesgemeente deze herdenking niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom heeft Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) en schepenen aan verschillende monumenten een kaars aangestoken om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Exact 75 jaar geleden, op 8 mei 1945, sprak de Engelse eerste minister Winston Churchill de bekende woorden: “The war is over, time to get our boys home.” De Tweede Wereldoorlog, die miljoenen slachtoffers maakte, was voorbij – althans in Europa. Een periode van 75 jaar vrede en relatieve voorspoed brak aan. Helaas zijn door het coronavirus alle publieke herdenkingen van deze historische gebeurtenis afgelast. Bierbeek wou dit toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom heeft burgemeester Johan Vanhulst en schepenen aan het vredesmonument in Korbeek-Lo en de herdenkingsmonumenten in Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp een kaars aangestoken.