Bierbeek heeft opnieuw een bakker ADPW

14 juni 2019

De bewoners van Bierbeek moesten het al even zonder bakker stellen, maar dat is verleden tijd. Ward Laeremans (35) opende donderdag ‘Bakkerij Armand’, op de kruising van de Dorpsstraat en de Bergstraat.

Die naam is niet toevallig gekozen. Armand is de naam van de ondertussen overleden grootvader van Ward. De man was landbouwer en maakte brood voor het hele gezin. Het is ook daar waar Ward de mosterd is gaan halen. Laeremans kocht twee jaar geleden bakkerij Sint-Lambertus over en dat is ook de plaats waar de broden voor de bakkerij in Bierbeek zullen gebakken worden.

Bakkerij Armand is elke weekdag open van 7 tot 19 uur. In het weekend sluit de zaak om 16 uur. Woensdag is de bakkerij niet open.