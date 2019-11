Bierbeek heeft na bijna veertien jaar nieuwe schoolbus ADPW

29 november 2019

17u24 0 Bierbeek Na bijna 14 jaar trouwe dienst en met meer dan 260.000 km op de teller was de schoolbus van de gemeente Bierbeek dringend aan vervanging toe. Dat is nu gebeurd.

De gemeente investeerde 205.700 euro in een nieuwe bus, die recent in gebruik werd genomen. Met deze nieuwe bus zetten we een grote stap vooruit qua capaciteit en comfort. De nieuwe bus telt maar liefst 49 zitplaatsen (de vorige had er 29) en beschikt ook over airco en een rolstoellift. De bus wordt voornamelijk gebruikt voor vervoer tussen de verschillende vestigingen van de gemeenteschool en voor het zwemvervoer. Ook de andere Bierbeekse scholen kunnen beroep doen op onze bus voor allerhande uitstappen. Onze chauffeur Mario, de begeleidende leerkrachten en de vele schoolgaande kinderen die dagelijks vervoerd worden zullen ongetwijfeld veel plezier beleven aan deze nieuwe bus”, zo klinkt het bij de gemeente Bierbeek.