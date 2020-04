Bierbeek bestelt 12.000 herbruikbare mondmaskers Joris Smets

25 april 2020

14u58 0 Bierbeek Gisterenavond heeft de Nationale Veiligheidsraad bevestigd dat het dragen van mondmaskers een belangrijk onderdeel van de exit strategie wordt. Het is nog steeds niet duidelijk welke overheid nu precies op welke termijn een gratis mondmasker voor elke inwoner zal (moeten) voorzien. “Wel stellen wij vast dat de leveringstermijnen steeds opschuiven en daarom nemen wij als gemeente nu zelf onze verantwoordelijkheid”, zegt Johan Vanhulst (CD&V), burgemeester van Bierbeek.

“De voorbije dagen hebben we de markt verkend en gezocht naar kwaliteitsvolle mondmaskers aan een correcte prijs”, stelt Vanhulst. “De beste optie bleek de instap in een groepsaankoop samen met vijf andere gemeenten. Via deze weg bestelt Bierbeek nu 12.000 herbruikbare mondmaskers. Wij kiezen voor een katoenen model van twee lagen, met een polyester filter, apart of samen wasbaar. De levering wordt in de tweede helft van mei verwacht, meer info over de concrete verdeling en praktische richtlijnen over het gebruik volgen later.”

Bierbeek Helpt

De voorbije weken werden al meer dan 3.000 door vrijwilligers gemaakte stoffen mondmaskers verspreid aan onze zorgverleners en zorginstellingen. Ook alle leerkrachten in de Bierbeekse scholen krijgen dergelijke maskers. “Deze week bezorgden we 3.500 chirurgische mondmaskers aan huisartsen, kinesisten, tandartsen en thuisverpleegkundigen”, zegt Vanhulst. “Een speciale dank aan alle vrijwilligers van ‘Bierbeek Helpt’ en goede moed aan alle zorgverleners! #samentegencorona.”