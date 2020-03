Bierbeek bereidt zich voor op coronavirus Joris Smets

09 maart 2020

11u16 0 Bierbeek D e gemeente Bierbeek zet zich schrap voor het coronavirus. Vorige week kwamen vertegenwoordigers van verschillende instanties samen om de problematiek te kaderen, te coördineren en preventieve maatregelen te nemen.

Vorige week stelde de gemeente Bierbeek een coördinatiecel samen onder leiding van burgemeester Johan Vanhulst (CD&V), die de problematiek van het coronavirus de komende periode nauw zal opvolgen en coördineren. Als eerste initiatief nodigde de gemeente op vrijdag 6 maart vertegenwoordigers van alle scholen, kinderopvanginitiatieven en zorginstellingen op haar grondgebied uit voor overleg over de aanpak van het coronavirus. Ook een vertegenwoordiger van de huisartsenkring en de apothekers waren aanwezig.

Kadering

“Het was een heel productieve vergadering”, stelt Johan Vanhulst (CD&V), burgemeester van Bierbeek. “Tijdens deze coördinatievergadering werd de problematiek gekaderd, de rol van de verschillende overheden duidelijk gemaakt en informatie uitgewisseld over preventieve en eventueel te nemen reactieve maatregelen. Tevens werden afspraken gemaakt over de verdere coördinatie en communicatie. Alle betrokkenen engageerden zich om verder alert te zijn, nuttige info meteen te melden aan de gemeente en open te communiceren. De gemeente neemt een coördinerende en ondersteunende rol op zich, steeds volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de dienst Civiele Veiligheid van de provincie Vlaams-Brabant.” In de gemeente worden voorlopig geen evenementen afgelast. Wel zal men op bepaalde evenementen informatie geven over preventieve maatregelen die gesteld kunnen worden in verband met het coronavirus.