Bibliotheek De Borre organiseert afhaaldienst JSL

26 maart 2020

11u52 0 Bierbeek Wie leesvoer of films zoekt in deze bizarre tijden kan voortaan weer boeken en dvd’s ontlenen in bibliotheek De Borre in Bierbeek. Niet op de gebruikelijke manier in deze tijden van corona, maar door de materialen te reserveren en ze na bevestiging te komen ophalen.

Inwoners van Bierbeek kunnen sinds woensdag weer wat leesvoer gaan halen in bibliotheek De Borre. Je kan het gewenste materiaal online reserveren via ‘Mijn Bibliotheek’. Je kan maximaal 5 materialen per pasje reserveren. Je ontvangt daarna een bevestigingsmail van zodra je pakket klaar ligt. Afhalen kan van 13u30 tot 15u30 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in bibliotheek De Borre. Leners die niet online kunnen reserveren, kunnen telefonisch contact opnemen van 10u tot 12u op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Let op: reserveer enkel boeken en dvd’s aanwezig in de hoofdbibliotheek De Borre. De bib in Korbeek-Lo blijft voorlopig gesloten.