Bestuur miniementornooi reikt 34e trofee uit aan Leipzig ADPW

11 augustus 2019

20u17 0

Het Duitse RB Leipzig heeft het Europees miniementornooi voetbal van Bierbeek weten te winnen. Zij versloegen de Denen van OB Odense in een spannende eindstrijd met 2-0. Het was de 34e editie van het tornooi en de 15e editie onder voorzitter Jonny Decoster (72). “Het tornooi gaat om het samenbrengen van verschillende culturen. In Bierbeek vind je een mix van ploegen over de hele wereld. Onder het motto ‘in youth we always trust’ probeer ik aan te geven dat de jeugd kansen moet krijgen”, vertelt Decoster, die samen met medewerkster Jeannine in de bloemetjes werd gezet voor hun 15e editie. De aftrap van de finale werd gegeven door Igor De Camargo, spits van KV Mechelen. De eindstrijd werd gefloten door Erik Lambrechts, scheidsrechter in eerste nationale.