Bestelwagen meegesleurd en uitgebrand na botsing met oplegger op E40

03 september 2019



Op de E40 in Bierbeek - tussen Boutersem en Haasrode - zijn dinsdagavond omstreeks 16.30 uur een bestelwagen en oplegger uitgebrand. De bestelwagen reed achterin op de trekker met oplegger en werd eerst nog een kilometer meegesleurd. De bestelwagen vloog uiteindelijk in brand. Omstaanders konden de bestuurder uit zijn camionette bevrijden, voor die volledig in de as werd gelegd. De man was nog bij bewustzijn maar zou zwaar verbrand zijn aan beide benen. Het ongeluk zorgde voor een enorme kijkfile in de richting van Luik. Agenten zwierden kijklustigen op de bon die foto’s en filmpjes namen van de crash. Door het ongeval waren twee rijstroken en de pechstrook versperd met heel wat file tot gevolg.