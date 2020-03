Bertha Noë uit Bierbeek wordt 109 jaar maar coronavirus verpest haar feestje: “Toch bloemen en cadeaus voor onze oudste inwoner” Bart Mertens

22 maart 2020

15u00 0 Bierbeek Bertha Noë is al jaar en dag de oudste inwoner van Bierbeek. Vandaag wordt ze liefst 109 jaar oud maar van een spetterend feestje is dit jaar geen sprake door de coronacrisis. Toch kreeg Bertha bloemen van burgemeester Johan Vanhulst en zelfs koekjes van het koningspaar.

109 jaar jong…als je de kaap van honderd jaar overschreden hebt, is elke verjaardag een mijlpaal. Voor Bertha Noë uit Opveld is dat niet anders. Helaas moet ze het dit jaar stellen zonder verjaardagsfeestje op 22 maart. “Uiteraard laten de strenge maatregelen niet toe dat we de verjaardag van Bertha vieren zoals gewoonlijk”, zegt burgemeester Johan Vanhulst. “Toch wilde de gemeente de 109ste verjaardag van Bertha niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben ervoor gezorgd dat er bloemen werden geleverd en ze kreeg ook streekproducten cadeau. Verder liet het koningspaar lekkere koekjes bezorgen aan Bertha. Dit jaar was het geen groot feest maar dat halen we volgend jaar zeker in.”

Uiteraard is Bertha een bekend gezicht in de gemeente. Ze woont al heel haar leven in Opveld. Ondanks haar gezegende leeftijd woont Bertha nog steeds thuis en wel dankzij de goede zorgen van haar zoon en schoondochter. Opvallend gegeven: Bertha is zelfs nog geen enkele keer opgenomen in het ziekenhuis en is niet van plan om zich te laten vangen door het coronavirus. Blijft de vraag: wat is het geheim van Bertha om zo oud te worden in goede gezondheid? “Hard werken en elke morgen twee eitjes met drie boterhammen!” Of dat recept helpt tegen het coronavirus lijkt erg onwaarschijnlijk maar kwaad zal het zeker niet kunnen om het voorbeeld van Bertha te volgen in de jacht op een respectabele leeftijd.