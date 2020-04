Aquafinwerken in Neervelpsestraat vanaf 20 april JSL

10 april 2020

12u34 0 Bierbeek Bierbeek werkt al jaren aan een goede waterzuivering. Hiervoor heeft Aquafin al op diverse plaatsen werken uitgevoerd. Ook de huidige werken in de Pellenbergstraat in Lovenjoel zorgen voor nieuwe riolering. Op 20 april starten ook werken in de Neervelpsestraat.

Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu toekomt in de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in de Vinaafstraat doorvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Deze ingreep is nodig omdat er momenteel meer dan 250 inwonersequivalenten toekomen op het KWZI. Dit overstijgt de capaciteit van de zuiveringsinstallatie waardoor momenteel niet alle afvalwater volledig gezuiverd in de Kleinbeek terechtkomt. Om dit op te lossen werd gekozen om het KWZI buiten dienst te nemen en om te vormen tot een pompstation. Via dit pompstation zal dan de vuilvracht doorgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bierbeek door aan te sluiten op de bestaande riolering in de Neervelpsestraat ter hoogte van huisnummer 30.

Neervelpsestraat afgesloten

In de Neervelpsestraat van kruispunt Lovenjoelsestraat tot huisnummer 30 zal een gescheiden stelsel aangelegd worden. Overal waar een gescheiden stelsel aangelegd wordt, dient afgekoppeld te worden. Hiervoor kregen alle inwoners een bezoek van een adviseur van Aquafin. Dit betekent echter wel dat een gedeelte van de Neervelpsestraat volledig afgesloten wordt van maandag 20 april tot half juni. Voor bewoners, fietsers en voetgangers blijft de doorgang mogelijk. De meeste eigenaars kunnen hun woning bereiken, behalve op dagen dat er voor hun woning of op hun oprit gewerkt wordt.

Doorgaand autoverkeer zal een omleiding moeten volgen via Neervelp en Opvelp. De bussen van De Lijn nummer 8 zullen gedurende de werken beperkt worden tot aan Bremt kapel.