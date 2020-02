Actievoerders tevreden: Zuhal Demir (NV-A) legt

werken Hoegaardsesteenweg stil Joris Smets

28 februari 2020

12u10 1 Bierbeek De werken aan het fietspad op de Hoegaardsesteenweg zijn voorlopig stilgelegd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA). Actievoerders kwamen deze week nog op straat om hun ongenoegen te uiten over de geplande werken, waardoor 31 eiken plaats moesten maken. Actievoerster Kristine De Schamphelaere reageert heel tevreden en hoopt dat er nu een compromis mogelijk is. Jan Van der Velpen (CD&V), schepen van openbare werken, stelt dat de gemeente de financiële pineut dreigt te worden.

Het gemeentebestuur had eindelijk, na een jarenlange voorbereiding binnen de ruilverkavelingsorganenen en de gemeenten, voor elkaar gekregen dat er het fietspad zou worden heraangelegd op de Hoegaardsesteenweg. Het fietspad zou worden aangepast en verbeterd tussen Opveld en Meldert die Honsem, een drukke verbindingsweg die veel gebruikt wordt door schoolgaande jeugd op weg naar het Sint-Janscollege van Meldert. De werken gingen vorige week van start, maar worden nu stilgelegd door Vlaams minister Zuhal Demir (NV-A).

Teleurgesteld

Het gemeentebestuur van Bierbeek reageert heel teleurgesteld op de reactie van Vlaams minister Zuhal Demir. “Na de actie van afgelopen dinsdag inzake het rooien van 31 eiken stellen we vast dat de minister de werken heeft laten stilleggen. We willen absoluut geen polemiek ontketenen, maar we gaan er niet mee akkoord dat de minister de beslissing van de bevoegde vergunningverlenende overheid eenzijdig opzij schuift. Waarvoor dienen procedures en wetgeving nog als dit kan gebeuren?” klinkt het bij het gemeentebestuur.

“Het rooien van de bomen is jammer, maar wordt conform de wetgeving inzake natuurbehoud volkomen correct gecompenseerd. We zijn bereid minister Demir het concrete dossier toe te lichten om aan te tonen dat dit tracé bovenal gedragen is door de bevolking en we nodigen haar uitdrukkelijk hiertoe uit. Er is al een deel van het fietspad opgebroken, wij willen absoluut met dit dossier verdergaan, maar door deze reactie dreigen wij nu de financiële pineut te worden”. Dinsdag vindt er een spoedoverleg plaats met alle betrokken partijen.

Natuurontwikkeling

Jean-Pierre Taverniers, burgemeester van Hoegaarden, stelt dat er in de ruilverkaveling ook heel wat maatregelen ten voordele van natuurontwikkeling genomen zijn. “Dit gaat ook over rechtszekerheid. Het gaat hier over een vergund fietspad, dat volgens wettelijke normen wordt aangelegd”, klinkt het. “Dit is niet enkel bestuurlijk te betreuren, maar mogelijks ook financieel doordat de aannemer niet verder kan werken en we onze financiering inzake de aanleg van dit fietspad volledig dreigen te verliezen. We vragen dan ook met aandrang aan de minister om de werken opnieuw vrij te geven en dit meteen te communiceren”.

Opgetogen

Kristine De Schamphelaere kwam met het actiecomité ‘Geen aanslag op het landschap omwille van hardrijders’ deze week op straat om te protesteren tegen de werken, die inhielden dat 31 eiken zouden geveld worden. Zij pleiten voor een snelheidsbeperking en een wegversmalling. “Deze ingreep zou een ondenkbare impact hebben”, stelde zij eerder deze week. “Het landschap wordt vermoord en de weg en haar omgeving zullen veranderen in een onherkenbare autosnelweg. Het karaktervolle landschap van onze streek zal samen met het leefgebied van talrijke zoogdieren verdwijnen”. Zij reageert nu heel tevreden op de beslissing van Vlaams minster Zuhal Demir (N-VA): “We zijn heel blij dat wij, de buurtbewoners, gehoord zijn. We hopen een compromis te vinden”.