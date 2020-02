Actievoerders niet akkoord met het geplande fietspad: “een aanslag op het natuurlandschap en de biodiversiteit” Joris Smets

25 februari 2020

15u39 1 Bierbeek Actievoerders zijn vandaag op straat gekomen tegen Actievoerders zijn vandaag op straat gekomen tegen het fietspad dat wordt aangelegd op de Hoegaardsesteenweg tussen Bierbeek en Hoegaarden . Zij gaan niet akkoord met de plannen van de gemeente om het fietspad er aan te leggen “ten nadele van de waardevolle natuur en biodiversiteit”. De actievoerders hopen dat hun stem gehoord wordt en de werken worden stopgezet. Jan Van der Velpen (CD&V), schepen van openbare werken en waarnemend burgemeester, betreurt de actie. Hij stelt dat er volkomen rekening werd gehouden met alle eerdere bezwaren in het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning en dat dit de meest verkeersveilige oplossing is.

De Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant en gemeenten Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek realiseren samen de heraanleg van de fietspaden langs de Kerselarestraat te Meldert en de Hoegaardsesteenweg te Opvelp. Het bestaande fietspad voldoet niet aan de opgelegde normen voor een veilig fietspad van bovenlokaal belang tussen Bierbeek en Hoegaarden. Om dit nieuwe fietspad te realiseren zullen er echter verschillende bomen worden gekapt. “Een ramp voor de natuur”, stelt Kristine De Schamphelaere. “We moeten met waardevolle groene structuren werken in plaats van er tegen”. Jan Van der Velpen (CD&V) zegt dat “het bestuur kiest om weloverwogen prioriteit te verlenen aan deze verkeersveilige, functionele fietsverbinding voor de schoolgaande jeugd naar het St.-Janscollege te Meldert”.

Landschap

Het actiecomité “Geen aanslag op het landschap omwille van hardrijders” heeft twee grote bezwaren op de plannen van het gemeentebestuur voor de heraanleg van het fietspad. “Enerzijds zijn de plannen heel nefast voor het landschappelijk kader en de biodiversiteit van de streek”, zegt Kristine De Schamphelaere. “Het natuurgebied langs de weg is heel waardevol en het herbergt veel biodiversiteit, zoals de dassenburcht. Daarnaast worden er ook 31 oude eiken gekapt. Deze ingreep zou een ondenkbare impact hebben; het landschap wordt vermoord en de weg en haar omgeving zullen veranderen in een onherkenbare autosnelweg. Het karaktervolle landschap van onze streek zal samen met het leefgebied van talrijke zoogdieren verdwijnen. En dit is bij uitstek de grootste troef van onze gemeenten. Anderzijds gaan we akkoord dat er nood is aan een nieuw, veilig fietspad. De huidige snelheidslimiet van 70 km/u is echter te hoog. Dit is niet alleen gevaarlijk voor de fietsers, maar ook voor overstekende dieren. De enige logische, veilige en meest economische oplossing ligt voor de hand: een snelheidsbeperking tot 50 km/h tussen de Moordenaarsweg en het centrum van Opvelp, gecombineerd met een kleine wegversmalling. Zo kan een nieuw veilig aanliggend fietspad gecreëerd worden en het waardevolle landschap, en de biodiversiteit die hiermee gepaard gaat, blijven bestaan.

Verkeersveilige oplossing

Jan Van der Velpen (CD&V), schepen van openbare werken, betreurt de actie: “de actie suggereert een onvoldoende oplossing op het vlak van de fietsveiligheid. Bomen zijn belangrijk, maar mensenlevens ook”, stelt hij. “Wij hebben vier jaar lang intensief aan dit dossier gewerkt samen met vele deskundigen en beleidsadviseurs. Gedurende deze lange periode hebben wij veel rekening gehouden met alle bezwaren van de bewoners. Wij kiezen bewust voor de meest verkeersveilige oplossing, dit primeert op het behoud van de bomen”.

Door de aanleg van het nieuwe fietspad verdwijnen 31 eiken langs de weg, waarvoor de gemeente compensatie voorziet: “nieuwe zomereiken worden op de hellingen langs de weg geplant en omgeven door extra bos-aanplantingen. Aan de achterzijde van het bos werd reeds nieuw, gemengd bos gerealiseerd. In de berm op de Hoegaardsesteenweg wordt volgens plan en vergunning aanliggend aan het nieuwe fietspad -waar de solitaire eiken gerooid worden - terug een dreef aangeplant ter compensatie in hetzelfde plantverband met solitaire eiken van een voldoende grootte”, zegt Van der Velpen.

“Verder hebben wij officieel geen weet van een dassenburcht, maar volgens informatie bevindt deze zich niet in de directe omgeving van de werfzone. Wij vinden deze actie als gemeentebestuur erg jammer en willen de uitvoering van de werken niet in het gedrang brengen”, klinkt het.